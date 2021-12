Dying Light 2: Neuer Cinematic-Trailer stimmt auf den baldigen Release ein 10.12.2021 04:27 Uhr

Es ist nicht mehr lange hin, bis Dyling Light 2 erscheint - bereits am 04. Februar 2022 sollt ihr euch in der Open World mit allerlei Zombies und menschlichen Feinden auseinandersetzen müssen, um eure Schwester wiederzufinden und euer gemeinsames Schicksal zu ergründen. Auf den Game Awards 2021 wurde ein brandneuer Cinematic-Trailer gezeigt, der euch vor Augen führt, dass in dieser zerstörten Welt niemand sicher ist.