Dying Light 2: Neuer Trailer zeigt viel Gameplay und noch mehr Story

14.01.2022 18:55 Uhr

Dying Light 2: Stay Human erlaubt ein paar frische Einblicke in die Story. Der neue Trailer zeigt also nicht nur Gameplay, sondern auch Cutscenes, die mehr über die Motivation von Protagonist Aiden Caldwell verraten.

Dying Light 2 will bei einem der Kritikpunkte vom Vorgänger ansetzen und eine bessere Geschichte erzählen. Anders als beim ersten Teil, als die Zombie-Apokalypse noch in ihren Anfängen war, spielt der Nachfolger in einer Welt, deren Bewohner sich schon gut organisiert und ausgerüstet haben. Und dort spielt sich eine Vielzahl menschlicher Konflikte ab.

Kürzlich wurde bekannt, dass Dying Light 2: Stay Human in Deutschland nur geschnitten erscheint.