Dying Light 2 - Seht hier über 15 Minuten neues Gameplay am Stück

03.12.2021 13:44 Uhr

Dying Light 2: Stay Human erreichte vor kurzem den wichtigen Gold-Status, wie die Entwickler via Twitter verkündeten, und geht nun in die finale Phase. Passend dazu gewährt das Team von Techland jetzt einen ausführlichen Blick in das kommende Open-World-Zombie-Spiel.

In dem rund 16 Minuten langen Videomaterial erhaltet ihr einen komprimierten Einblick in Dying Light 2 und wie eine Quest abläuft. Die Mission A Place Called Home beginnt auf einem Hausdach, führt Protagonist Aiden mithilfe eines Paragliders durch Teile der Stadt und schlussendlich in eine U-Bahn-Station. Dort angekommen, gilt es für Aiden eine der vielen Entscheidungen zu treffen, die unter anderem Einfluss auf die offene Spielwelt nehmen.

Gekämpft wird natürlich auch, denn Plünderer greifen am Ende einen Außenposten an, den Aiden verteidigen muss. Schnell stellt sich allerdings heraus, dass der reine Nahkampf hier nicht hilft, denn die Angreifer haben eine Art Mörser parat. Also heißt es wieder von Dach zu Dach schwingen, um den Raketenbeschuss vorzeitig zu beenden.

Wie gut sich Dying Light 2 spielt, konnten wir vor kurzem selbst feststellen - und verraten euch in unserer Preview, warum ausgerechnet die Story der Star des Spiels werden könnte.