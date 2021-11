von Jonas Gössling,

16.11.2021 16:00 Uhr

Dying Light 2: Stay Human will der nächste große Schritt für die Open-World-Reihe werden. Es will eben nicht einfach nur Parcours-Elemente mit Zombie-Action verbinden, es will ebenfalls eine mitreißende Geschichte erzählen, die zu erheblichen Teilen von uns selbst mitbestimmt wird. Große Ambitionen, an denen im Vorfeld bislang auch etwas gezweifelt werden durfte. Immerhin wurde Dying Light 2 mehrmals verschoben und auch hinter den Kulissen lief nicht alles rund.

Jetzt hatten wir die Möglichkeit drei Stunden in die offene Welt Villedor einzutauchen und selbst zu schauen, ob in dem Spiel immer noch das große Potential schlummert, das uns die Macher seit Jahren berichten. Auch wenn wir noch längst nicht alles gesehen haben, können wir nun aus eigener Erfahrung sagen: Das könnte echt etwas werden...