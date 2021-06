von Jonas Gössling,

05.06.2021 13:15 Uhr

Dying Light 2: Stay Human ist noch gar nicht draußen und hat schon einen langen Weg hinter sich: 2018 wurde das Open-World-Zombie-Abenteuer angekündigt, vom Release 2020 erst auf unbestimmte Zeit verschoben, dann schwirrten Gerüchte über eine chaotische Entwicklung durchs Netz und dann musste Autor Chris Avellone wegen Belästigungsvorwürfen auch noch das Team im Juni 2020 verlassen.

Trotzdem könnte mit dem Spiel, das am 7. Dezember für PlayStation-, Xbox-Konsolen und den PC erscheinen soll, ein echter Hit auf uns zukommen: Eine Open World mit spürbaren Konsequenzen, eine spannende Geschichte, komplexe Figuren. Alles das will Dying Light 2 unter einen Hut vereinen - nur leider gesehen haben wir da trotz neuem Gameplay reichlich wenig. Unsere Sorgen aber auch unsere Hoffnungen seht ihr hier in der Vorschau.