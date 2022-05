Dying Light 2 - Vergleich zwischen ersten Trailern und fertigem Spiel

von Rémy Bournizel,

16.05.2022 18:26 Uhr

Spiele-Entwicklung ist ein Prozess ständiger Veränderung. Fast kein Spiel wird so veröffentlicht, wie es einst angekündigt wurden. Besonders dann nicht, wenn die Ankündigung Jahre her ist und zwischen den ersten Trailern und der finalen Veröffentlichung mehrere Jahre liegen.

Das gilt auch für Dying Light 2, das in seinen ersten Trailern noch eine etwas andere Spielwelt und andere Features versprach. In diesem Video schauen wir uns einige der wichtigsten Unterschiede zwischen den frühen Gameplay-Videos und Ankündigungen zu Dying Light 2 und der finalen Release-Version an.