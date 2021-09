Dying Light 2 zeigt im Trailer, wie viele verrückte Waffen ihr gegen Zombies schwingt

17.09.2021 16:59 Uhr

Dying Light 2: Stay Human spart nicht an den Waffen. Im Trailer stellt Techland viele der Nahkampfwaffen nun genauer vor. Und die Entwickler erklären, wieso die postapokalyptischen Klopper so merkwürdig aussehen, was Spieler zu beachten haben und wie das eigentlich für die Entwickler war, fast 200 Waffen zu designen.

In unserer News zu Dying Light 2 lest ihr mehr zum Thema. Der Zombie-Slasher wurde kürzlich verschoben und erscheint nun am 4. Februar 2022.