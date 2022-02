Dying Light 2 zeigt kurz vor Release, wie eure Handlungen die Welt beeinflussen

von Christian Just,

03.02.2022 08:11 Uhr

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022 für PC und Konsolen. Kurz vorher gibt Entwickler Techland noch einen Einblick in die Tragweite der Spielerentscheidungen auf den Verlauf der Geschichte. Durch mehrere unterschiedliche Wendungen soll es laut Entwickler 500 Stunden dauern, wenn man wirklich jeden Dialog und jedes Ende sehen und jeden Winkel der Spielwelt erforschen will.

Schon vor Release bestens informiert sein: In unserem taufrischen Test lest ihr, was wir von Dying Light 2 halten.

Das Open-World-Spiel soll nach dem Release noch fünf Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden. Was geplant ist, lest ihr in diesem Artikel zu Dying Light 2. Indes steht fest, dass Dying Light 2 in Deutschland geschnitten erscheint. Welche Optionen euch jetzt offenstehen, fassen wir in unserer Übersicht zu Dying Light 2 zusammen.