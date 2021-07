EA & Activision waren gestern: Dieser Konzern beherrscht Gaming

von Michael Obermeier,

In der Spielebranche gibt es längst eine neue Nummer 1: Tencent. Im Video zeigen wir, wie viel Macht dieser große Player hat, warum er überall Spiele oder gleich ganze Entwicklerstudios einkauft - und was an den Vorwürfen der Kundenüberwachung dran ist.

Seit 1998 gibt es Tencent bereits, gerade im Westen ist das Technoligie-Unternehmen aber vor allem unter Spielern recht unbekannt. Das dürfte sich in den nächsten Jahren immer mehr ändern, denn Tencent investiert in alle möglichen Entwicklerstudios mit großen Multiplayer-Projekten.

Im Video zeigt Michael Obermeier, was schon jetzt Teil der Tencent-Familie ist, welche Pläne der Mega-Publisher verfolgt und ob die Vorwürfe der Spionage für die chinesische Regierung berechtigt sind.

