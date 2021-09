Eastward - Trailer stellt euch das Pixel-Abenteuer für Switch und PC vor

15.09.2021 12:40 Uhr

Mit Eastward erscheint am 16. September ein Mix aus Action-Adventure und Oldschool-RPG für Nintendo Switch und PC, das ihr euch laut internationalen Kritiken nicht entgehen lassen solltet – vorausgesetzt, ihr mögt Spiele mit wunderschöner Pixelart.

Das ist Eastward: Euch erwartet ein Adventure-Spiel mit RPG-Elementen, das in einer detaillierten, verfallenden Pixelart-Welt spielt, in der die Gesellschaft zu kollabieren beginnt, während die menschliche Bevölkerung auf ein Allzeittief schrumpft. In diesem dystopischen Szenario schlüpft ihr in die Rolle von Bergarbeiter John, der ein mysteriöses Mädchen namens Sam durch verwesende Städte führen muss, die von seltsamen Monstern und fremden Menschen bewohnt sind.