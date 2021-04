Echte PC- und Xbox-Spiele auf dem Handy zocken! - Wie gut funktioniert Microsofts Cloud Gaming

von Ann-Kathrin Kuhls,

12.04.2021 17:30 Uhr

Stellt euch vor, ihr wollt Freunden ein Spiel auf der Xbox zeigen, habt aber keine Konsole parat. Oder ihr seid unterwegs und habt Lust auf ein paar Runden Forza oder Halo. In diesen Fällen könntet ihr als Game Pass Ultimate-Besitzer einfach euer Smartphone herausholen und auf dem Handy zocken.

Obwohl der Cloud Gaming-Service von Microsoft aktuell noch in der Beta ist, haben wir uns die Version einmal genauer angeschaut. Wie spielt sich Forza Horizon 4 auf dem Handy? Oder Minecraft Dungeons unterwegs? Wie hält sich die Verbindung, und wie stark ist die Latenz? All das versuchen wir, in unserem Video zu klären. Viel Spaß!