Edge of Eternity - Kommentiertes Gameplay-Video zum rundenbasierten Rollenspiel

30.05.2021 15:30 Uhr

Mit Edge of Eternity befindet sich ein Mix aus JRPG und westlichem Rollenspiel auf der Zielgerade der Entwicklung. Einer der Synchronsprecher nimmt euch mit auf eine knapp achtminütige Reise durch das ambitionierte Spiel und stellt unter anderem die rundenbasierten Kämpfe genauer vor.

Edge of Eternity versetzt den Spieler in die Welt Heryon, die Elemente aus Fantasy und Sci-Fi miteinander kombiniert. Feindselige Aliens infizieren die Bewohner mit einem mysteriösen Virus, der sie in grausame Metall-Wesen verwandelt. In der Gestalt des jungen Mannes Daryon setzen wir alles daran, unsere bedrohte Heimat vor dem Untergang zu bewahren.