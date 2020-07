eFootball PES 2021 - Trailer zum "Saison-Update" lässt uns historische Fußball-Momente aufs Neue erleben

16.07.2020 16:42 Uhr

Dieses Jahr fährt Konami einen Gang zurück: Pro Evolution Soccer 2021 bekommt nur geringfügig neue Inhalte. Aber der Titel wird auch kein einfacher Bezahl-DLC, wie viele anfangs vermuteten. PES 21 erscheint mit dem Zusatz "Saison-Update" als eigenständiger Titel, wer PES 20 besitzt, bekommt beim Kauf des neuen Ablegers jedoch einen Rabatt.

Was in diesem äußerst ungewöhnlichen Ableger jetzt aber genau neu ist und was gleich bleibt, verraten wir euch in einer ausführlicheren News.