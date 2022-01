Ein grandioser PC-Release & 7 KOSTENLOSE Spiele - Neu & Gratis-Games

von Julius Busch,

14.01.2022 17:00 Uhr

Einmal pro Woche präsentieren wir euch kostenlose Spiele, die Highlights der Woche und die neuen Releases für kommende Woche. Diese Woche geht es in den Highlights um den fantastischen PC-Release von God of War, außerdem schauen wir uns die diesmonatigen Spiele bei PS Plus und Xbox Gold an.