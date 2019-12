Eingestellt Spiele 2019 - Diese Games haben das Jahr nicht überlebt

von Martin Dietrich,

28.12.2019 14:00 Uhr

Jedes Jahr wird die Entwicklung von Spielen abgebrochen oder laufende Spiele stellen den Betrieb ein. Das war auch 2019 nicht anders und deshalb fassen wir in diesem Video zusammen, welche Spiele das Jahr nicht überlebt haben. Mit dabei sind auch Titel, von denen wir erst in diesem Jahr erfahren haben, dass sie tatsächlich in der Entwicklung waren - auch wenn die Arbeit an diesen Spielen vielleicht schon vor Jahren abgebrochen wurde. Auch Live-Spiele, deren Online-Betrieb dieses Jahr deaktiviert oder deren Server-Abschaltung 2019 angekündigt wurden, sind Teil des Gecancelt-Videos.