Eingestellte Spiele 2021 - Diese Games haben das Jahr nicht überlebt

von Martin Dietrich,

31.12.2021 11:45 Uhr

Auch 2021 gab es wieder einige Spiele, deren Betrieb eingestellt oder dessen Entwicklung abgebrochen wurde. In diesem Video erinnern wir uns an diese gestorbenen Spiele und erklären, was zum Ende der jeweiligen Titel geführt hat. Mit dabei sind neben halbwegs bekannten Namen wie Battleborn, Defiance und Final Fantasy 11 Mobile auch eher unbekannte Titel wie Nostos oder der Warhammer-40k-MMO-Shooter Eternal Crusade.