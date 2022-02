Elden Ring: Der Launch-Trailer ist da und stimmt auf die düstere Welt ein

22.02.2022 17:05 Uhr

Elden Ring ist eins der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022 - und der Release steht kurz bevor! Jetzt soll euch der offizielle Launch-Trailer schon mal auf die gefährliche, aber wunderschöne Open World einstimmen, in der ihr als »Tarnished« gegen Monster und finstere Mächte kämpft.

Auch die Story von Elden Ring wird im Video kurz umrissen. Übrigens gibt's auch im fertigen Spiel keine deutsche Sprachausgabe, aber dafür deutsche Untertitel. Wenn ihr wissen wollt, was genau euch erwartet, lest unbedingt mal Elenas Kolumne. Sie erklärt, warum das zweite Gebiet in ihr die Liebe zur Spielwelt erweckt hat, obwohl sie zuerst skeptisch war.

Selbst überzeugen könnt ihr euch dann ab dem 25. Februar, wenn das neue Action-Rollenspiel von From Software erscheint.