Elden Ring lebt: Gameplay-Trailer ist DIE Überraschung von der E3

10.06.2021 21:58 Uhr

Die E3 2021 beginnt mit einem großen Knall: Auf der Summer Game Eröffnungshow wird überraschend erstes Gameplay aus Elden Ring gezeigt. Fast 3 Minuten lang sehen wir die Open World, Kampfszenen gegen riesige Bossgegner und vieles mehr.

Fans von Dark Souls, Sekiro oder Bloodborne werden sich bei diesen Szenen sofort heimisch fühlen: Elden Ring versprüht den typischen Charme von From Software. Außerdem gibt es jetzt auch endlich ein Release-Datum: Am 21. Januar 2022 erscheint Elden Ring für PS4, PS5, PC, Xbox SEries X/S und Xbox One.