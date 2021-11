Elden Ring - 15 Minuten neues Gameplay aus dem RPG-Koloss

04.11.2021 15:40 Uhr

Auch wenn jeder Fan der From Software-Spiele es mitbekommen haben sollte: Das Studio hat brandneues Gameplay von Elden Ring in Form eines Livestreams gezeigt! Jetzt haben wir endlich ein genaueres Bild davon, was uns in der gefährlichen Open World erwartet.

Nämlich: Bosse, riesige Festungen, Bosse, witzige NPCs, Bosse und zahlreiche Tode. Ach, und Bosskämpfe gibt es auch einige. Die stehen auch im Gameplay-Trailer im Fokus und präsentieren sich serientypisch episch inszeniert und bockschwer.

Auf Kritik stößt indes die Grafik – zahlreiche Zuschauer des Livestreams äußerten ihren Unmut darüber, dass die Optik nur auf dem Niveau von Dark Souls 3 liegen würde. Abseits davon lassen sich die Reaktionen aber auf wenige Worte runterbrechen: Staunen, Euphorie und Vorfreude.

Aber macht euch doch am besten selbst ein Bild von dem Gezeigten. Wenn ihr wissen wollt, was unsere zertifizierte Bosskampf-Expertin Elena zu Elden Ring sagt, solltet ihr unbedingt ihre ausführliche Preview lesen!