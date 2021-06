Elden Ring - Vorschau-Video zum Soulslike mit Open World

von Christoph Böschow,

14.06.2021 12:54 Uhr

Nach dem mysteriösen Ankündigungs-Trailer hat From Software jetzt endlich mehr über das Soulslike Elden Ring verraten und auch viele Ingame-Szenen gezeigt. Auf jeden Fall genug, um ein richtiges Vorschau-Video zu Elden Ring zu ermöglichen. Und genau das bekommt ihr mit diesem Beitrag von unserem Redakteur Christoph Böschow.

Elden Ring soll am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Was euch in dem Spiel erwartet, fassen wir hier für euch zusammen.