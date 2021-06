Elder Scrolls Online: Release-Trailer zu Blackwood zeigt epischen Kampf

01.06.2021 16:23 Uhr

Elder Scrolls Online: Blackwood erscheint am 1. Juni für PC und Stadia sowie am 8. Juni für PS4 und Xbox One. Passend dazu gibt's einen cinematischen Release-Trailer, der Spieler auf die neueste Erweiterung einstimmen soll.

Unsere ESO-Expertin Gloria H. Manderfeld erklärt euch in der Blackwood-Preview, wie Bethesda alte Spieler zurückgewinnen und neue vom MMORPG überzeugen möchte.

Damit ihr optimal ins Spiel einsteigt, haben wir ein umfassendes Guide-Angebot zum neuen DLC für The Elder Scrolls Online für euch vorbereitet. Unser Basis-Guide zu Blackwood ist die perfekte Grundlage für den Spielstart.