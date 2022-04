Elements: Das Action-Rollenspiel wirft zwei Geschwister in eine quietschbunte Open World

25.04.2022 16:30 Uhr

Was kommt dabei heraus, wenn sich Breath of the Wild und Minecraft ganz doll lieb haben? Höchstwahrscheinlich Elements, das kleine Open-World-Rollenspiel.

Zwei Geschwister müssen gemeinsam die Welt retten, und auch abseits dieser schon oft gesehenen Ausgangslage sprüht Elements nicht gerade vor innovativen Ideen. Das muss aber nichts Schlimmes sein, immerhin kann auch altbewährtes Gameplay jede Menge Spaß machen. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf der Steam-Produktseite. Erscheinen soll Elements nach derzeitigem Stand aber erst 2023.