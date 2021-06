von Jonas Gössling, Dimitry Halley,

15.06.2021 07:01 Uhr

Wir können ein offenes Geheimnis nun ganz offiziell und exklusiv verkünden: Elex 2 wird kommen! Das neue Spiel der Gothic- und Risen-Macher Piranha Bytes will den ersten Teil konsequent fortsetzen und alle Makel glattbügeln. Dimi hat ausführlich mit den Entwicklern gesprochen und bereits erstes Gameplay gesehen und verrät im Gespräch, was das Rollenspiel gleich macht und was sich ändern wird. Außerdem hat Dimi eine Riesen-Preview zu Elex 2 geschrieben, falls ihr die Fakten lieber in Textform studieren und erste, exklusive Screenshots sehen möchtet.

Titelstory: Das ist Elex 2 - alle Details

Wir können das allerdings aktuell noch nicht mit Spielszenen untermalen, können euch aber immerhin Szenen aus dem Ankündigungs-Rendertrailer präsentieren. Wieso Elex 2 eine routinierte Fortsetzung ist, was sie mit Gohtic 2 zu tun hat und wie sich die Open World verändert hat, erfahrt ihr im Video.