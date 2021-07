von Jonas Gössling,

01.07.2021 17:00 Uhr

Dass Elex 2 erscheinen wird, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch richtiges Gameplay zum Rollenspiel gab es bislang noch nicht - bis jetzt. Wir können euch nun endlich zeigen, wie genau der Nachfolger zu Piranha Bytes neuestem Spiel aussehen wird.

Dabei wird umso deutlicher, dass Elex 2 ein klassisches Sequel werden wird. Es setzt in erster Linie darauf, die Stärken von Teil eins hervorzuheben und die Mängel zu beseitigen. Das bedeutet konkret, dass die Erkundung mit dem überarbeiteten Jet-Pack noch angenehmer , die Fraktionen noch zahlreicher und die Kämpfer deutlich besser ausfallen sollen. Was ihr sonst noch wissen solltet, erfahrt ihr in unserer Gameplay-Preview.