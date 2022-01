Elex 2 zeigt Jetpack-Kämpfe, neue Monster und Waffen im Gameplay-Trailer

12.01.2022 09:25 Uhr

»Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt«. Wenn euch dieser Satz noch aus Gothic 2 bekannt vorkommt, liegt ihr ganz richtig - und auch in Elex 2 startet euer Held aus dem ersten Teil erstmal deutlich geschwächt. Zum Glück warten jede Menge Monster auf euch, die ihr für Erfahrung umkloppt und euch so wieder zum Meister eures gewählten Kampfstils hocharbeitet.

Diesmal könnt ihr euch sogar schwertschwingend in die Lüfte erheben und fliegende Kreaturen vermöbeln. Das Jetpack wird aber nicht die einzige Neuerung von Elex 2 - diese Spielwelt lässt uns sogar das Minental vergessen! Am besten lest ihr direkt mal unsere riesige Preview bei GameStar Plus.