Elite Dangerous: Trailer zeigt, wie sich die Missionen des Odyssey-Addons spielen

06.03.2021 01:56 Uhr

Bald erledigt ihr dank dem Odyssey-Addon für in Elite: Dangerous Missionen wie in Star Citizen. Der Entwickler zeigt im Video, wie das ablaufen wird. Hier stürmen drei Soldaten einen planetaren Außenposten und schalten ein Kraftwerk aus. Mehr zu der Erweiterung für das SciFi-Spiel erfahrt ihr in unserer News.