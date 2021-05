Empire of Sin: Erste Erweiterung führt neuen Boss und seine Bande ein

21.05.2021 21:00 Uhr

In Empire of Sin errichtet ihr euch ein Verbrecher-Imperium mitten im Chicago der 1920er Jahre. In der ersten Erweiterung lernt ihr Meyer Lansky und seine Gangster, die »Fixers« kennen. Ihr erlebt eine Reihe von neuen Missionen und sollt im späteren Verlauf auch neue Spielfunktionen freischalten und zum Kredithai mutieren.

In einem ersten Teaser wird die neue Erweiterung angekündigt. Bisher gibt es noch keinen Release-Termin, weitere Infos sollen aber noch im Laufe des Jahres folgen.