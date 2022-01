Endlich geht es weiter: Diese Spiele bekommen bald eine Fortsetzung

23.01.2022 10:30 Uhr

Es gibt diese Spiele, da sieht man den Abspann und denkt sich: "Nein, ich will doch noch mehr!" Gut, dass es Fortsetzungen gibt. Und in den nächsten Jahren gibt es sogar eine ganze Reihe von Spielen, die einen zweiten, dritten oder vierten Teil erhalten. So viele, dass wir uns entschieden haben ihnen ein Video zu widmen. Mit dabei sind heiß erwartete, verloren geglaubte und völlig überraschend angekündigte Sequels aus so ziemlich jedem Genre. Ihr dürft euch also auf eine bunte Auswahl freuen.

Falls ihr noch mehr zum Thema erfahren möchtet, können wir euch auch Christians Devplay-Video empfehlen, in dem er mit Entwicklern darüber spricht, warum es Fortsetzungen oft so schwer haben. Und natürlich interessiert uns auch, auf welche Fortsetzungen ihr euch am meisten freut. Ann-Kathrin persönlich würde außerdem gerne wissen, ob irgendjemand sich genau so auf Atelier Sophie freut wie sie.