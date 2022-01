Endlich Next-Gen-Grafik - Die schönsten Spiele 2022

von Christian Fritz Schneider,

03.01.2022 08:44 Uhr

Dank der ersten Spiele in der Unreal Engine 5 und Technologien wie Raytracing können wir 2022 mit vielen grafisch eindrucksvollen Titeln rechnen. Zumal auf den Konsolen langsam auch die PS4- und Xbox-One-Generation endgültig zurückgelassen wird, was einige Limitierungen aufheben dürfte. Das neue Jahr wird also spannend und deshalb werfen wir mal einen Blick auf die voraussichtlich schönsten Spiele für 2022, zumindest auf die, die wenigstens halbwegs realistisch für die nächsten 12 Monate angekündigt sind.