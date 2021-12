Endling: Rührender Trailer zeigt wie ein Fuchs der Endzeit trotzt

20.12.2021 17:49 Uhr

Endling: Extinction is Forever ist ein berührendes Abenteuer über eine Füchsin, die ihre Kinder während der von Menschen verursachten Postapokalypse in Sicherheit bringen will. Als Mutter müsst ihr für sie Sorgen, ihnen beibringen, wie man überlebt und sie vor Gefahren schützen. Ihr erkundet wunderschöne, aber zerstörte 3D-Umgebungen aus einer Sidescroller-Perspektive, schleicht und erkundet, ruht euch in einem Unterschlupft aus, jagt und lernt eure Jungen nach und nach besser kennen, während ihr der emotionalen Reise der Familie folgt.

Endling erscheint 2022 für PC, PS4, Xbox One und Switch. Auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo ausprobieren.