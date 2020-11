Enlisted: Der WW2-Shooter für 100 Spieler erinnert euch im Trailer an die Closed Beta

15.11.2020 15:45 Uhr

Der Multiplayer-Shooter Enlisted macht mit einem neuen Trailer auf die aktuell laufende Closed Beta aufmerksam. Um teilzunehmen, müsst ihr als Unterstützer eines der Pakete gekauft haben. Auf der Xbox Series X und S ist das Spiel über das Game-Preview-Programm ebenfalls verfügbar.

In Enlisted kämpfen bis zu 100 Spieler in großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs als Infanteristen, Piloten und Panzerfahrer um die Kontrolle über große Maps. In unserem Preview-Video erfahrt ihr, wo dabei die großen Unterschiede zu Battlefield liegen.