Enlisted: Der WW2-Shooter für 100 Spieler erinnert euch per Trailer, dass ihr schon spielen könnt

15.11.2020 15:45 Uhr

Der Multiplayer-Shooter Enlisted macht mit einem neuen Trailer auf die aktuell laufende Beta aufmerksam. Für die könnt ihr euch einfach auf der offiziellen Webseite anmelden. Auf der Xbox Series X und S ist das Spiel über das Game Preview Programm ebenfalls ab sofort spielbar.

In Enlisted kämpfen bis zu 100 Spieler in großen Schlechten des Zweiten Weltkriegs als Infanteristen, Piloten und Panzerfahrer um die Kontrolle über große Maps. In unserem Preview-Video erfahrt ihr, wo dabei die großen Unterschiede zu Battlefield liegen.