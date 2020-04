Enlisted - Was macht der neue WW2-Shooter anders als Battlefield und Co.?

von Alexander Beck,

16.04.2020 16:25 Uhr

Mit Enlisted arbeitet der Publisher und Entwickler Gaijin an einem neuen Multiplayer-Shooter im 2. Weltkrieg. Vor einigen Tagen konnten wir das Spiel kurz ausprobieren und in diesem Video erklärt uns Alexander Beck, was den Shooter von Titeln wie Battlefield 5 oder Hell Let Loose unterscheidet. Dazu hat er uns auch jede Menge Gameplay aus der Schlacht um Moskau mitgebracht.

Einen Releasetermin für Enlisted gibt es noch nicht, das Spiel soll aber wie auch die anderen Titel von Gaijin als Free2Play-Spiel veröffentlicht werden. Bislang ist Enlisted für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

