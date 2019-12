Erster Blick auf Skyrim im ESO-Trailer zum Ende der Season of the Dragon

13.12.2019 10:42 Uhr

Im Trailer zu The Elder Scrolls Online von den Game Awards 2019 dreht sich alles um das spektakuläre Ende der Season of the Dragon in ESO: Dragonhold. Naja, zumindest fast alles. Denn am Ende bekommen Fans einen Ausblick auf die nächste Erweiterung: Sykrim! ESO-Spieler kehren 2020 zurück in die verschneite Berglandschaft von Himmelsrand. Erste Details dazu soll es am 16. Januar im Rahmen eines Livestreams bei Twitch geben.