Erster Trailer zu Assassin's Creed Valhalla sorgt für Wikinger-Stimmung

30.04.2020 16:57 Uhr

Die Trailer-Premiere zu Assassin's Creed: Valhalla ist da und führt uns in das kalte, düstere und kriegerische Wikinger-Setting ein. Im Zentrum steht der blutige Konflikt zwischen dem nordischen Seefahrervolk und England.

Im Video sehen wir dramatische Szenen, in denen die Wikinger unter einem Hagel brennender Pfeile einen Strand erstürmen und sich in eine erbarmungslose Schlachten gegen die britische Armee des Frühmittelalters stürzt.

Was uns in Sachen Gameplay wirklich und im Detail erwartet, erfahrt ihr in unserer großen Preview zu AC Valhalla bei GameStar Plus. Erste Bilde raus dem Spiel seht ihr außerdem in unserer Screenshot-Galerie zu AC Valhalla.

Noch mehr Infos findet ihr hier:

- Mann oder Frau spielen: Unterschiede zwischen Held & Heldin in AC Valhalla

- Trailer-Analyse: Die versteckten Details in erstem Trailer zu AC Valhalla