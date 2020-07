Erstes Gameplay aus Hyper Scape - Ubisoft nimmt es mit Fortnite, Apex und Co. auf

02.07.2020 20:15 Uhr

Das Battle-Royale-Genre boomt weiterhin. Jetzt meldet sich auch Ubisoft zu Wort und präsentiert erstmals Gameplay aus seinem neuen Multiplayer-Shooter: Hyper Scape. Das Battle Royale spielt in einer virtuellen Stadt namens New Arcadia, wo die Teilnehmer um Ruhm und Ehre kämpfen.

Hyper Scape behält viele Grundlagen klassischer Battle Royales bei, reichert das alles aber mit vielen eigenen Ideen an. Etwa können Spieler nach dem Tod weiter als Geist ihrem Team helfen und neben Waffen gibt es auf der Karte auch Hacks verteilt. Das sind mächtige Spezialangriffe.

Oben könnt ihr euch im Gameplay-Trailer schon einen ersten Eindruck verschaffen. Wir konnten Ubisofts Einstieg in das umkämpfte Genre aber auch schon selbst spielen. Schaut also in unsere Preview und erfahrt, wie Ubisoft sich gegen Apex Legends oder Fortnite durchsetzen will.