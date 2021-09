"Es war der Wanderer!" Intro-Trailer zu Diablo 2 Resurrected ist pure Diablo-Nostalgie

20.09.2021 13:32 Uhr

»Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius.« Sätze wie dieser sind Diablo-Jüngern einfach in die Synapsen eingebrannt und seit 21 Jahren absolut legendär!

Und genau deshalb trieft der neue Trailer mit den generalüberholten Cutscenes für Diablo 2 Resurrected nur so vor Nostalgie. All die berühmt-berüchtigten Szenen rund um Tyrael & Co. leben auf einmal wieder auf und stimmen auf den Release des Remasters am 23. September ein.

Unser Guide-Kompendium bei GameStar Plus bereitet Einsteiger und Rückkehrer ideal auf die Trip ins Höllenfeuer vor. Ob Diablo 2 Resurrected gut wird? Unsere Experten aus der Redaktion haben nach der Beta ein Fazit gezogen!