ESO - Düsterer Trailer zum neuen DLC Stonethorn, Release noch im August

09.08.2020 10:47 Uhr

Auf der digitalen QuakeCon 2020 enthüllte Bethesda einen Gameplay-Trailer zum neuen DLC Stonethorn für The Elder Scrolls Online. Darin droht Himmelsrand die Vernichtung durch eine vampirische Invasion. Dahinter steckt der verrückte Alchimie-Meister Arkasis, der sich eine gruselige Armee zusammenexperimentiert.

Stonethorn ist ein Dungeon-DLC-Pack, in dem zwei neue Orte stecken: Das uralte Schloss Castle Thorn und Stone Garden, wo ihr das Labor des irren Trankmischers aushebt.

Wie der Trailer verrät, erscheint Stonethorn am 24. August 2020 für PC und Mac, die Konsolenversion für Xbox One und PS4 folgt dann am 1. September 2020. ESO verfolgt eine ungewöhnliche Veröffentlichungs-Praxis - hier erfahrt ihr mehr zum "Jahresabenteuer-Modell".