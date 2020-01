ESO: Greymoor - Im Cinematic Trailer geht's zurück nach Skyrim!

von Dimitry Halley,

The Elder Scrolls: Greymoor setzt eine düstere Geschichte fort, die bereits mit dem Dungeon-Pack Harrowstorm begann. Statt von Drachen wird Skyrim diesmal von einer dunklen Bedrohung aus den Untiefen von Schwarzweite bedroht.

Die Himmelsrand-Region vergrößert sich durch die Erweiterung um neue Areale, im Speziellen das westliche Skyrim. Ihr feiert also ein Wiedersehen mit klassischen Gebieten aus The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Neben der neuen Open World gibt es natürlich auch neue Dungeons, außerdem sogenanntes Mythic Gear, ein neues Antiquitäten-System und kostenlose Ergänzungen, beispielsweise eine Überarbeitung der Vampir-Fertigkeitslinie für alle ESO-Spieler. Generell spielen Vampire und Werwölfe in Greymoor eine große Rolle.

