ESO High Isle: Trailer zum neuen Addon entführt in bisher nie gezeigten Ort auf der Karte

28.01.2022 11:30 Uhr

Das Jahr 2022 startet spannend für Elder-Scrolls-Fans. Denn das neue jahresumfassende Abenteuer »Vermächtnis der Bretonen« für Elder Scrolls Online enthüllt einen völlig neuen Ort der Elder-Scrolls-Welt, der bisher in noch keinem Spiel erkundet werden konnte. Aber welche Inhalte erwarten euch im neuen Jahr und was steckt hinter dem mysteriösen neuen Gebiet High Isle? Das erfahrt ihr in unserer Ankündigung.