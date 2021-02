Eve Online: Trailer zum ersten Quadranten 2021 "Reign" zeigt eine gewaltige Raumschiffflotte

13.02.2021 09:00 Uhr

Eve Online hat seinen ersten Quadranten 2021 erhalten. Das bedeutet, dass Spieler mit dem Start von "Reign" um die taktische Vorherschafft eines gesamten Weltraumsektors kämpfen. Zusätzlich gibt es eine ganze Pallete an Balance- und Meta-Anpassungen, wiederkehrenden Events (unter anderem die Guardian's Gala, Die Jagd und Testgeländes des Abgrunds) und Co. Einen ersten Vorgeschmack darauf liefert der neue Trailer zu Eve Online, der eine gewaltige Raumschiffflotte in Szene setzt.