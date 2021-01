Everspace 2: Actiongeladener Teaser-Trailer zum Early-Access-Release

05.01.2021 10:00 Uhr

Everspace 2 startet am 18. Januar 2021 auf Steam und GOG in den Early Access. Was euch in der Vorab-Version erwartet, fasst der kurze Teaser-Trailer für euch zusammen - alle Infos zum Early-Access-Release von Everspace 2 haben wir bereits für euch zusammengefasst: Wann der finale Release anstehen soll, wie das Preismodell aussieht und welche Inhalte in der Early-Access-Variante stecken.