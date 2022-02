Evil Dead: Ritterrüstung oder Supermarkt-Uniform? Trailer stellt Preorder-Boni vor

12.02.2022 13:28 Uhr

Am 13. Mai 2022 erscheint Evil Dead: The Game. In dem neuen Spiel von Saber Interactive kämpft ihr im PvP und im Koop ums Überleben. Dabei basiert das Spiel, wie der Name schon verrät, auf der gleichnamigen Filmvorlage von 1981 - zu Deutsch "Tanz der Teufel".

In dem neuen Koop-Spiel könnt ihr euch mit bis zu vier Freunden gegen eine ganze Reihe an Gegnern verbünden. Teamplay und Erfrorschung wird bei diesem Titel groß geschrieben. Sucht und erforscht alle Ecken ab, um wertvolle Items zu plündern, mit denen ihr allerhand Sachen herstellen könnt. Ob ihr dabei gegen richtige Spieler oder NPCs antretet, bleibt euch überlassen.

In früheren Trailern wurden schon die Charaktere und Waffen vorgestellt, weshalb nun die ersten Boni für Vorbesteller dran sind. Zu sehen sind zwei Outfits für den Charakter Ash Williams. Ihr habt die Wahl zwischen einer schnieken Supermarkt-Uniform und einer glänzenden Ritterrüstung.