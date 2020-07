F1 2020 zeigt in anderthalb Minuten alle neuen Features

04.07.2020 12:00 Uhr

Egal ob's um die Fahrer-Karriere, das Saison-Modell, Rückspiegel, HUD-Anpassung oder um das vereinfachte ERS geht: Im Feature-Trailer zeigt F1 2020 all seine Verbesserungen und Neuerungen im Schnelldurchlauf. Falls euch das zu schnell ging oder ihr einfach mehr Details wissen wollt, werft einen Blick in unsere Angespielt-Preview zu F1 2020. Und wenn ihr mehr über den neuen Modus My Team wissen wollt, gibt's dazu einen separaten Trailer.