F1 Manager 2022: In der offiziellen Simulation führt ihr euer Team zur Weltmeisterschaft

12.03.2022 11:17 Uhr

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür, und mit ihr zahlreiche Änderungen beim Reglement. Die Autos haben die wohl einschneidenste Umgestaltung der F1-Geschichte hinter sich und die Fahrer und Teams brennen darauf herauszufinden, wer die neuen Regeln am besten interpretiert hat.

Habt ihr auch Lust auf Erfolg? Mit dem F1 Manager 2022 wird eine Simulation mit offizieller Lizenz erscheinen, die es euch erlaubt, einen der zehn teilnehmenden Rennställe zum Triumph der Weltmeisterschaft zu führen. Alpine, Ferrari, Mercedes oder McLaren - egal, für welches Team euer Herz schlägt, ihr könnt dort selbst die Zügel in die Hand nehmen.

Wie sieht euer Manager-Alltag aus? Stellt euch auf Entscheidungen am laufenden Band ein. Das betrifft nicht nur die Wahl der richtigen Fahrer, sondern auch das Zusammenstellen einer schlagkräftigen Technikertruppe. Sowohl kurz- als auch langfristig müsst ihr zudem euer Hauptquartier ausbauen, um von der Konkurrenz nicht abgehängt zu werden. Die Früchte eurer Manager-Arbeit erntet ihr dann auf den zahlreichen Formel-1-Rennstrecken weltweit.

Wenn ihr lieber selbst im Cockpit sitzt, dürft ihr euch auch in diesem Jahr auf einen neuen Ableger der Rennspielreihe von Codemasters freuen. Was der Vorgänger F1 2021 taugte, könnt ihr in unserem Test nachlesen.