Falcon and Winter Soldier: Finaler Trailer zur neuen Marvel-Serie auf Disney+ nach WandaVision

16.03.2021 10:15 Uhr

Am 19. März 2021 ist es schon so weit: Mit The Falcon and the Winter Soldier startet nach WandaVision die zweite TV-Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Dabei wird behandelt, wie es mit Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) nach dem Finale von Avengers: Endgame weitergeht. Besonders spannend ist natürlich, wer letztendlich das Erbe von Captain America antritt, nachdem sich Steve Rogers (Chris Evans) selbst von dieser Verantwortung freisprach.

Dabei bekommen es The Falcon und der Winter Soldier nicht nur mit einem von der US-Regierung auserkorenen Nachfolger (Wyatt Russell als John Walker), sondern ebenfalls mit einem alten Bekannten zu tun: Der Civil-War-Schurke Helmut Zemo (Daniel Brühl), der sich mit den sogenannten "Flagsmashers" (unter anderem Erin Kellyman aus Solo: A Star Wars Story) tatkräftige Unterstützung sicher.

Falls ihr euch für The Falcon and the Winter Soldier, aber auch alle weitere kommenden Marvel-Serien für Disney+ interessiert, bieten wir euch einen Überblick mit allen wichtigen Infos.