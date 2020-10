Fallout 76 bekommt neue Quest-Reihe: Teaser zu "Stählerne Dämmerung"

25.10.2020 13:58 Uhr

Fallout 76 bekommt eine neue Quest-Reihe rund um die Stählerne Bruderschaft. Das erste Kapitel "Stählerne Dämmerung" erscheint im Dezember 2020 als kostenloses Update.

Unter der Führung von Paladin Leila Rahmani will die Bruderschaft einen Stützpunkt in Appalachia aufbauen. Ihr unterstützt sie dabei und bekommt dafür neue Belohnungen, zum Beispiel Waffen, Rüstungen und CAMP-Pläne. Die neuen Quests und Geschichten sollen nur der Anfang in einer mehrteiligen Reihe sein, die 2021 veröffentlicht werden soll.

Auf dem PC läuft bereits jetzt eine Testphase, an der ihr via Bethesda.net teilnehmen könnt. Fallout 76 ist gerade kostenlos spielbar. Wir klären, wie viel Spaß das Online-Rollenspiel inzwischen eigentlich macht und ob sich der Einstieg jetzt lohnt.