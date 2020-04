Fallout 76 - Endlich NPCs! Trailer stellt die Änderungen des Wastelanders-Updates vor

09.04.2020 17:00 Uhr

Das große Wastelanders-Update für Fallout 76 macht die Spielwelt endlich lebendig. Neben anderen Spielern treiben sich dort jetzt auch NPCs herum. Die leben aber natürlich nicht friedlich zusammen, sondern teilen sich in zwei Fraktionen auf, die einander an die Gurgel gehen - ihr kennt das Spielchen ja. Während die Siedler ein Zuhause suchen, wollen die Raider sich lieber auf Kosten der anderen ein schönes Leben machen.

Im Rahmen der neuen Kampagne schließt ihr euch einer der Fraktionen an, was sich auch auf Open World und Bewohner auswirkt. Wastelanders ist kostenlos und erscheint am 14. April 2020 als Erweiterung für Fallout 76 über Steam, Bethesda.net, sowie auf der Xbox One und Playstation 4.

Die wichtigsten Neuerungen des Wastelanders-Updates im Überblick:

- Eine neue Hauptquest

- Menschliche NPCs – inklusive zweier konkurrierender Fraktionen

- Entscheidungen und Konsequenzen durch Dialoge

- Neue Kreaturen und Ausrüstung

- Durch das Rufsystem wirkt sich euer Stand bei den Fraktionen aus

- Spieloptimierungen wie eine bessere Benutzeroberfläche

Wir konnten das Wastelanders-Update bereits 30 Stunden lang ausprobieren. Unser Fazit lest ihr bei GameStar Plus. Wollt ihr noch mehr sehen statt lesen, haben wir auch ein passendes Fazit-Video im Angebot.