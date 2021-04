Fallout 76: Geladen und entsichert zeigt die neuen Special-Loadouts

27.04.2021 11:45 Uhr

Mit dem Update »Geladen und entsichert« erhalten Spieler in Fallout 76 die Option Special-Loadouts zu wechseln. Ab Stufe 25 erhalten Spieler die Möglichkeit, an Lochkartenmaschinen im Camp oder an Bahnhöfen, die Special-Attribute zurückzusetzen und Skill-Karten zu wechseln. Das neue Build kann dann in einem vom zwei Loadout-Plätzen gespeichert werden.

Mit dem neuen Update steht Spieler zudem die Optionen zur Verfügung, Camps zu speichern. Ihr könnt ein weiteres Camp speichern und dieses überall in ganz Appalachia errichten. Das erste Camp wird dabei nicht zerstört, sondern gespeichert. Beide Camps verfügen über ein eigenes Bau-Budget.

Neu sind die Optionen für die Sichtbarkeit von Verkaufsautomaten auf der Map und Icons für Camps.



Alle weiteren Änderungen, auch für die Verkaufsautomaten, findet ihr im Video zum Fallout 76 Update »Geladen und entsichert«