Fallout 76 - Neuer Event-Trailer verspricht euch eine unheimliche Nacht der Motte

12.12.2021 10:28 Uhr

Hoffentlich habt ihr keine Angst vor pelzigem Federvieh. Denn in der Nacht der Motte von Fallout 76 könnt ihr euch nicht einmal ins Licht retten, werde eure Widersacher doch genau davon angezogen. Das neueste Event für Bethesdas Multiplayer-Fallout ist am 8. Dezember 2021 gestartet und wird in einem eigenen Trailer genauer vorgestellt. Die bisherige Season 6 gilt damit als beendet, während euch taufrische Herausforderungen, Ränge und Belohnungen in die neue locken.

In Season 7 gibt es außerdem einen neuen Radiosender, während ihr im Auftrag des "Wise Mothman" Jagd auf diabolische Kultisten macht. Zu guter Letzt kommt die Nacht der Motte mit ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen und neuem legendären Loot. Das Update für Fallout 76 ist je nach Plattform zwischen 10 und 20 GB groß und mittlerweile für alle Spieler erhältlich.